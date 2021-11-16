При Порошенко Украина стала энергонезависимой, а действующая власть разрушила это – Арьев

Энергетическая независимость, обретенная Украиной при каденции пятого Президента Порошенко, разрушается действующей властью. И ей придется за все ответить – и за преследование оппонентов, и за разрушение независимости Украины от российского энергетического крючка, на который Кремль снова пытается нас посадить.

Об этом на брифинге заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", бывший журналист-расследователь Владимир Арьев.

"Российская Федерация нас все время атакует. Она атаковала нас и в 2014, она атакует и в 2021. Это гибридная война, и за энергетической составляющей идет потом атака вооруженными силами РФ. Это экономическое, информационное давление... Но есть разница, как Украина прошла 2014 год, и с какой сложностью она может пройти 2021 год", – отметил Арьев.

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"В 2014 году у нас фактически не было альтернативы по газу, углю, ничего. То есть мы фактически были голыми, босыми, подходили к осенне-зимнему сезону 2014-2015 годов, не имея альтернативных источников. Потому что вся политика Украины всех предыдущих лидеров была выстроена для того, чтобы покупать энергоносители у России и быть зависимыми от Российской Федерации", – констатирует Арьев.

Нардеп отметил, что уголь из Донбасса был критически важным для украинских тепловых электростанций. Поэтому Порошенко дал задачу правительству обеспечить его поставки. И этот уголь поставлялся с предприятий, зарегистрированных на подконтрольной украинской территории и плативших налоги в Украину.

"Уголь был из предприятий, работавших по украинскому законодательству. В частности, за 2014 год есть документ: только с территории, которая тогда была оккупирована, в украинский бюджет было выплачено почти 14,5 миллиарда гривен. Несколько предприятий угольной промышленности, в частности ГП "Луганскуголь" ", ГП "Шахта Киселева", за 2014-2015 год уплатили 13.7 миллионов гривен налогов в украинский бюджет, а не бюджет так называемых ДНР и ЛНР", – напомнил Владимир Арьев.

"Пока предприятия были юридически украинскими, они отгружали уголь, шахтеры, живущие на оккупированной территории, получали зарплату, потому что это украинские граждане... Но в так называемые бюджеты так называемых республик не поступало ни копейки", – констатирует Арьев.

Арьев также напомнил, что украинские власти делали все возможное для диверсификации поставок и обретения энергетической независимости от страны-агрессора.

"Из Австралии привезли 600 тыс. тонн угля, из США Украина получила 1 млн 700 тыс. тонн угля. То есть тогда позаботились о том, чтобы веерных отключений электроэнергии, перебоев тепла не было", – говорит народный депутат.

Теперь же действующая власть хочет свою некомпетентность перенести на тех, кто тогда спасал Украину, отмечает Арьев.

"Сейчас когда нет в хранилищах газа, когда критическая ситуация с углем и три четверти тепловых блоков Украины стоят именно из-за отсутствия угля, а другие блоки работают, сжигая дорогой газ, мы приближаемся к катастрофе", – отмечает народный депутат.

Арьев предупредил действующую власть, что ей придется ответить за все: и за преследование оппонентов, и за разрушение энергетики Украины и за разрушение независимости Украины от российского энергетического крючка.

"Осталось только еще начать покупать у России газ, чтобы завершить полное разрушение того, что строилось с 2014 по 2019 год", – резюмирует народный депутат.