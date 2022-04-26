Президент Словакии обратилась на русском к военным РФ и призвала прекратить войну. Видео

Президент Словакии Зузана Чапутова призвала военнослужащих российской армии, которые зверствуют в украинских городах, убивая мирное население и насилуя женщин, прекратить кровавую войну. Она подчеркнула, что России никто не угрожал, но ее солдаты причиняют украинцам большой вред.

Свое обращение к россиянам политик обнародовала на своей странице в Twitter во вторник, 26 апреля. Чапутова говорила с ними на русском языке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Российским солдатам и их командирам. Всем тем, кого это касается. Война вторглась в наш с вами мир – нежеланная и без всяких оснований. В мир без войны, где мы просто пытались жить, и превратила в мир, в котором умирают. Абсурдно, жестоко, бессмысленно. Никто вам не угрожал, никто не хотел причинить вам вред, но вы вред причиняете", – сказала президент Словакии.

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Она напомнила солдатам путинской армии про убитых и изнасилованных женщин из Ирпеня, Бучи и Гостомеля.

"Вы оправдываете свое вторжение словами об "освобождении", но от чего вы хотели "освободить" Татьяну из Ирпеня, убитую вместе с двумя детьми гранатой? Они бежали по улице, которая должна была быть частью безопасного коридора. Или Алину из Гостомеля, которую изнасиловал один из вас в машине? Она даже не закричала – рядом не было никого, кто бы смог помочь. От чего вы освободили старенькую Веру из деревушки, которая могла бы быть матерью солдату, схватившего ее за горло так, что она начала задыхаться, а потом изнасиловавшего ее?" – сказала Чапутова.

Политик добавила, что у нее не хватает слов, чтобы описать новые ужасные свидетельства преступлений российской армии в Украине. По ее словам, через невыносимые страдания проходят сотни женщин, детей, гражданских лиц. Их души навсегда будут изрезанные страданиями, сказала президент.

Она подчеркнула, что совершая военные преступления, российские солдаты предают офицерскую честь, воинскую дисциплину и правила ведения войны.

"Если вы еще чувствуете в себе остатки человечности, оживите ее и покончите с этой войной, Ведь с каждым днем вы только увеличиваете армию израненных душ женщин детей и пожилых людей", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента Украины Владимира Зеленского наградили Государственной премией Александра Дубчека в Словакии. Об этом сообщил премьер-министра Словацкой Республики Эдуард Хегер.