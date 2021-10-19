Президент Чехии Земан не может вернуться к выполнению обязанностей: в Сенате готовят передачу полномочий

Президент Чехии Милош Земан оказался слишком болен, чтобы продолжать исполнять свои обязанности. В виду этого парламент назначил на 19 октября обсуждение относительно того, когда и как задействовать конституционные механизмы, чтобы лишить лидера страны его полномочий.

Об этом накануне заявил глава Сената (верхней палаты парламента) Милош Выстрчил, передает Reuters. Он привел выводы врачей, которые якобы указывают на малую вероятность того, что 77-летний президент сможет вернуться к работе в ближайшие недели, чтобы заняться назначением нового правительства.

Напомним: Милоша Земана госпитализировали в реанимационное отделение больницы на следующий день после парламентских выборов в стране 8-9 октября. На них его союзник, премьер-министр Андрей Бабиш, проиграл группе оппозиционных партий, которые получили совокупное большинство в нижней палате и намерены сформировать новое правительство.

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Выступая перед журналистами, Выстрчил процитировал отчет из больницы, который он запросил после того, как администрация президента отказалась предоставить подробности о его состоянии в течение более чем недели после госпитализации.

"По мнению Центрального военного госпиталя, Милош Земан в настоящее время не может по состоянию здоровья выполнять какие-либо рабочие обязанности. Учитывая характер основного заболевания президента, долгосрочный прогноз состояния его здоровья весьма неопределенен, и поэтому возможность его возвращения к работе в ближайшие недели оценивается как маловероятная", – заявил глава Сената.

При этом ни он, ни медики не назвали точный диагноз Земана. Никакой реакции не последовало и из администрации президента. На этом фоне в ее адрес посыпались упреки со стороны многих чешских политиков.

Отметим, что в Чехии президента избирают прямым голосованием, но большая часть исполнительной власти принадлежит Кабинету министров. Хотя лидер страны имеет решающее значение при смене власти, является верховным главнокомандующим Вооруженными силами и назначает руководящий персонал, включая членов правления центрального банка и судей.

Конституция Чехии позволяет обеим палатам парламента согласовывать и, возможно, временно освобождать президента от обязанностей, когда он недееспособен, и разделять их в основном между премьер-министром и спикером нижней палаты.

Срок полномочий последней истекает в четверг, 21 октября. Поэтому любое голосование, предполагают специалисты, будет проводиться новой палатой, которая впервые соберется 8 ноября. Задача назначения нового премьер-министра будет лежать на спикере новой, контролируемой оппозицией нижней палаты.

Выстрчил сообщил, что 19 октября лидеры Сената встретятся с партиями, избранными в новую нижнюю палату, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Предполагают, что лишение Земана его полномочий могло бы облегчить оппозиции формирование кабинета, поскольку он ранее сказал, что назначит Бабиша даже без большинства голосов. Это также может затянуть процесс назначения кандидата от оппозиции Петра Фиала или кого-то другого.

Со своей стороны Бабиш сузил поле для обсуждений, заявив, что "не будет пытаться цепляться за власть" и пойдет в оппозицию, даже если Милош Земан предложит новое назначение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине сентября Милош Земан также попал в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. В частности, его госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге, где в то время проходил лечение его предшественник Вацлав Клаус.