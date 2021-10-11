Президент Чехии попал в реанимацию: Сенат инициирует передачу полномочий главы страны. Видео

Президент Чехии Милош Земан госпитализирован в реанимационное отделение Центрального военного госпиталя в Праге. Из-за неясной ситуации с состоянием здоровья главы государства, 19 октября состоится заседание Конституционной комиссии Сената, чтобы решить вопрос с полномочиями президента.

Об этом пишут Ceske Noviny. Как уточняет Novinky, причиной госпитализации стало обострение хронической болезни Земана, а решение было принято по рекомендации его лечащего врача (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Подробностей лечащий врач не уточнил, сказав только, что президенту оказывают необходимую помощь.

На заседании Конституционной комиссии должны рассмотреть в том числе и вопрос объявления Земана недееспособным.

По словам заместителя премьер-министра Карела Гавличека, такое решение было принято, чтобы не допустить приостановки конституционных институтов, если глава государства не сможет выполнять свои обязанности по состоянию здоровья.

Отметим, что Земана госпитализировали сразу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, партия которого проиграла на парламентских выборах.

Zemana převezli do nemocnice. Záběry ukazují, že je v bezvládném stavu.



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Z Lán odjela sanitka v doprovodu ochranky. @SeznamZpravy pic.twitter.com/M7yMVsQ7Am — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) October 10, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, на выборах в Чехии, которые проходили 8 и 9 октября, победила либеральная коалиция "Вместе" с ее лидером Петром Фиалой. Второе место заняла партия ANO, которую возглавляет действующий премьер Андрей Бабиш.