Экс-советник главы МВД о покушении на Шефира: в Украине очень много нелегального оружия

Последние резонансные преступления с применением огнестрельного оружия – покушение на советника президента Украины Сергея Шефира и убийство бизнесмена Михаила Козлова – примеры того, как незарегистрированное оружие "дает о себе знать".

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко. По его оценкам, сегодня в Украине на руках могут быть сотни тысяч единиц такого оружия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"В Украине есть огромное количество незарегистрированного огнестрельного оружия. Оно используется преступниками и периодически "говорит", напоминает о себе через подобные вещи", – отметил он.

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Отвечая на вопрос, почему в Украине появилась такое количество нелегального оружия, Мартыненко предположил несколько причин. В частности, война на востоке страны, а также "полупрозрачные" границы с Российской Федерацией еще до конфликта на Донбассе.

"Был недостаточный контроль за военными складами и огромное хищение", – пояснил он.

Мартыненко напомнил, что преступления с использованием огнестрельного оружия или взрывчатки совершаются в Украине довольно часто. "Ежемесячно мы видим сообщения о том, что где-то взорвалась граната, или кого-то взорвали, или в каком-то конфликте использовали оружие", – сказал он.

Исходя из этого экспертпризвал сограждан, которые владеют информацией о незаконном оружии, сообщать об этом правоохранительным органам.

Как писал OBOZREVATEL, правоохранители в Закарпатье обнаружили тайник, в котором хранились килограммы взрывчатки и гранаты. Один из организаторов преступной группировки задержан.