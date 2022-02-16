Пресса не учла, что в случае нападения Путину пришлось бы прятаться от своих

Герман Обухов
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Политика / Мнения
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Украину запугивают масштабным вторжением РФ, но паниковать не нужно
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Британское издание The Sun со ссылкой на разведку США сообщает, что Россия намерена была вторгнуться в Украину, 16 февраля в 02.00 по киевскому времени. Начаться нападение должно было по их словам с массированного ракетного удара с участием 200 000 военнослужащих. Издание подготовило карту возможного нападения.

По данным разведки США, наиболее вероятным временем для приказа Путина являлись 3 часа ночи (2 час ночи по киевскому времени). В Пентагоне полагают, что в первую очередь шквальным огнем с воздуха должны были подвергнуты военные и правительственные центры управления и контроля Киева. Лишь после этого российские танки перейдут границу.

Аналогичное сообщение разместил британский таблоид The Mirror:

" По данным американских спецслужб, руководство Кремля отдаст приказ о нападении на Украину завтра(16 февраля) в 3 часа ночи по местному времени. Они могут нанести удары с воздуха по киевским военным и правительственным центрам управления до того, как танки перейдут границу. Одновременно российские десантные корабли могут штурмовать южное побережье Украины", – утверждает издание.

Иными словами говоря, Путин совсем сойдет с ума и отдаст приказ о начале 3-ей мировой войны без применения ядерного оружия. И американская разведка (хотя есть большие сомнения о такой информации от нее) и британская пресса напрочь забыли предсказания видного политика Збигнева Бжезинского:

„Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом."

Тут следует уточнить, что не 500 миллиардов, а два триллиона. Две трети из которых спрятались в Соединенных Штатах и Великобритании. Начало войны с Украиной стало бы отправной точкой для их "освоения" Западом без возврата. После чего Путину пришлось бы прятаться от своих. Как говорил мне мой друг в Петербурге, Заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юра Гладков, который на дух не переносил Володю Путина: "Всегда найдется золотая пуля, которая достанет любого вора во власти, если тот не поделился, и президент тут не исключение". В данном же случае войны с Украиной – это забрать у воров все ими украденное. Британской прессе лучше уж писать научно-фантастические повести, чем ненаучную фантастику.

Пресса не учла, что в случае нападения Путину пришлось бы прятаться от своих
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