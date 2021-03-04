Премьер Словакии извинился из-за скандала с шуткой о Закарпатье и России

Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился перед Украиной за свою неудачную шутку о передаче Закарпатья России, которая вызвала дипломатический скандал.

Исправить ситуацию политик решил на личной странице в Twitter. Там он подчеркнул, что якобы поддерживает территориальное единство нашего государства.

"Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Прошу прощения у всех украинцев за мою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словакия – ваш друг", – написал Матович.

Кроме того, он отметил в посте президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Напомним, скандал разгорелся из-за неуместной шутки главы правительства Словакии в радиоэфире. Ведущий спросил политика, что тот пообещал России в обмен на поставки вакцины "Спутник V". На это Матович ответил: "Закарпатскую Украину".

Со своей стороны глава украинского МИД Кулеба посоветовал словацком премьеру рассчитываться за российскую вакцину собственными, а не чужими территориями.

В итоге за инцидент с Матовичем извинился министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина не должна ограничиться публичными комментариями и требованием извинений от Матовича. Иначе есть риск, что Закарпатье станет вторым Крымом.