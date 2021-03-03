Климкин – об "обещании" премьера Словакии отдать часть Украины РФ: не хочется, чтобы Закарпатье стало "вторым Крымом"
Украина не должна ограничиться публичными комментариями и требованием извинений из-за шутки премьер-министра Словакии Игоря Матовича о "размене" российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на Закарпатье.
Такое мнение на своей странице в Facebook в среду, 3 марта, высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он считает, что слова Матовича "о многом говорят".
"Шутка, как говорится, "по Фрейду". В некоторых головах, хотя, может, и на уровне подсознания, Закарпатье не Украине принадлежит, поэтому можно им и "поторговать", – написал экс-глава МИД.
Он убежден в том, что в указанном регионе "нужно больше Украины" и касательно этого должна быть отдельная стратегия.
"У нас СНБО на пророссийские сети влияния [Виктора] Медведчука начало смотреть, но в Закарпатье его влияние, кстати, тоже не последнее", – добавил Климкин
"Будет очень грустно и неправильно, если в нашей реакции мы ограничимся публичными заявлениями и требованием извинений – не хочется, чтобы Закарпатье стало "вторым Крымом".
Вы можете сказать, что до этого далеко и будете правы, но риски тоже огромные – от клановости и контрабанды до иностранного влияния, прежде всего российского", – считает бывший министр.
Он также заявил, что о шутке словацкого премьера не нужно забывать, а наладить системную работу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в эфире одной из словацких радиостанций 2 марта премьер-министр Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину "Закарпатскую Украину". После этого он объяснил, что пошутил.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в шутку предложил Матовичу обменять российскую вакцину на "несколько регионов Словакии".
На событие также отреагировал нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский. Он назвал шутку словацкого политика очень неудачной и отметил, что украинское Министерство иностранных дел должно обратиться по этому поводу к послу.
МИД Украины потребовало официальных извинений от Матовича.