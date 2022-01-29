Премьер Польши прилетит к Зеленскому: сделаем все, что сохранить мир в Европе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 1 февраля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры состоятся во время его визита в Киев.

Об этом заявил официальный представитель правительства Петр Мюллер, передает TVP. Он заверил, что Варшава поддерживает Киев и сделает все необходимое для сохранения мира в Европе.

Моравецкие прибудет в Украину во вторник, 1 февраля. Кроме Зеленского у него запланирована встреча и с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Польша поддерживают Украины в предотвращении российской агрессии… мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир в Европе", – сказал представитель польского правительства.

Видео дня

Накануне Моравецкий побывал в Испании и дал интервью местной прессе. В нем он сказал, что сложившаяся вокруг Украины ситуация свидетельствует об агрессивной политике Кремля.

Он напомнил, что нападение на Грузию и оккупация Крыма свидетельствуют о том, что Россия готова нарушить любые международные нормы.

"ЕС и НАТО должны сделать все, чтобы не допустить агрессивных действий Владимира Путина", – сказал польский премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа посетили Украину. Встреча, которая проходила в формате Люблинского треугольника, состоялась в Ивано-Франковской области. Тогда Зеленский призвал Запад ввести превентивные санкции против России.