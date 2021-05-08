Премьер Чехии предложил ЕС массово выслать российских дипломатов
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время неформального саммита Европейского совета попросил партнеров выслать хотя бы по одному российскому дипломату из-за дела по взрывам на складах в Врбетице в 2014 году.
Об этом пиша iDNES.cz. Отмечается, что двухдневный саммит проходил в Португалии.
"Для Европы невозможно принять подобные действия (по организации взрывов). Мы должны воспринимать, что когда на одно государство-член нападают, это нападение на всех", – сказал Бабиш.
Во время встречи лидеры европейских стран обсудили совместные действия в борьбе с коронавируса и восстановление экономики после пандемии. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил союзников рассмотреть вопрос о высылке крайней мере по одному российскому дипломату по делу Врбетице.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Из Украины будут высылать работника российского посольства в Киеве в ответ на решение РФ выслать украинского консула в Санкт-Петербурге.
По данным чешских СМИ, организованный российскими агентами взрыв на складах боеприпасов в комплексе Врбетице скорее всего был осуществлен для срыва поставки оружия. В том числе и в Украине.