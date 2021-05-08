Премьер Чехии предложил ЕС массово выслать российских дипломатов

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время неформального саммита Европейского совета попросил партнеров выслать хотя бы по одному российскому дипломату из-за дела по взрывам на складах в Врбетице в 2014 году.

Об этом пиша iDNES.cz. Отмечается, что двухдневный саммит проходил в Португалии.

"Для Европы невозможно принять подобные действия (по организации взрывов). Мы должны воспринимать, что когда на одно государство-член нападают, это нападение на всех", – сказал Бабиш.

Во время встречи лидеры европейских стран обсудили совместные действия в борьбе с коронавируса и восстановление экономики после пандемии. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил союзников рассмотреть вопрос о высылке крайней мере по одному российскому дипломату по делу Врбетице.

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