Представитель США заявила о давлении на комиссию по избранию главы САП

На членов конкурсной комиссии по избранию специализированного антикоррупционного прокурора оказывается давление. Однако тут речь идет о репутации Украины и тех, кто обещал назначить главу САП.

Об этом в интервью Савику Шустеру заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Ее беседу показали в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 4 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На членов комиссии оказывают давление, и они не выполняют свою работу. Я допускаю, что на них влияют корыстные интересы. А точнее, все коррумпированные лица, которые не хотят, чтобы был кто-то, что будет расследовать их дела", – сказала Квин.

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Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский обещал американскому лидеру Джо Байдену, что антикоррупционный прокурор будет назначен.

Этот процесс занял полтора года, есть кандидаты, готовые к работе, но комиссия отказывается сделать последний шаг.

По ее словам, это все подрывает доверие к Украине, в частности к тем, кто обещал назначить главу САП.

Она призвала членов конкурсной комиссии выполнить свою работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, комиссия в третий раз не смогла назвать победителя конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Трое членов комиссии не пришли на заседание в четверг, 3 февраля.