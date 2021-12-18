Предложение РФ подписать документ по НАТО показывает, что Украину никто не 'сливал', – Яценюк

Россия и США ни о чем не договаривались кулуарно по Украине. Об этом свидетельствует тот факт, что Москва передала Вашингтону проект договора о невступлении в НАТО.

Такое заявление в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 17 декабря сделал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он пояснил, что в противном случае Кремль не публиковал бы подобных документов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Политик напомнил о слухах, согласно которым Украину якобы "слили" и американцы согласились, что страна не станет членом НАТО.

"Именно наличие этого документа четко свидетельствует, что американцы сказали россиянам: Украина и НАТО сами определятся, когда страна станет членом НАТО. Именно его наличие означает, что Россия и США ни о чем не договорилась. В противном случае такой документ не понадобился бы", – подчеркнул Яценюк.

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По его словам, наличие проекта договора свидетельствует также о страхе России, что Украина рано или поздно станет членом Альянса.

Бывший премьер выразил уверенность, что ни США, ни НАТО не подпишут этот документ.

"Наши перспективы по НАТО реальны. А Россия так и останется в изоляции, нового перераспределения мира не будет", – подытожил Яценюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. В нем россияне потребовали отказаться от приема в Альянс стран, которые входили в состав СССР, в том числе Украины.

Напомним, и президент США, и в НАТО заявили, что решать вопрос вступления в Альянс будут его члены и государство-претендент