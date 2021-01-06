Православная Церковь Украины утвердилась, несмотря на тщетные попытки адептов "русского мира", – Павленко

В канун Рождества в более тысячелетней истории Украинского Православия произошло памятное событие: Украинская Церковь стала автокефальной, получила признание Вселенского Патриархата, а впоследствии – еще трех Церквей-Сестер.

Ожидаем дальнейшего признания, работа не прекращается, отметил депутат "Европейской солидарности" Ростислав Павленко.

В то же время он напомнил, что украинская Церковь имела много препятствий на своем пути, однако попытки адептов "русского мира" напрасны: Православная Церковь Украина утвердилась, имеет поддержку людей и развивается. Исторический процесс не остановить – если его поддерживают искренние, сознательные и активные люди.

""Государство не должно вмешиваться в церковные дела. Особенно чужое государство-агрессор" – эти слова лидера политсилы, пятого президента Петра Порошенко, вероятно, наиболее точно показывают, в каких условиях работали для помощи украинским православным", – отметил нардеп.

Он подчеркнул, что Украина имеет право на автокефальную Церковь – и только отсутствие в прошлом государства препятствовало этому; другие народы получали автокефалию, как только избавлялись иноземного ига.

По мнению нардепа, теперь необходимо сполна воспользоваться возможностями, которые открывает возникновение вселенски признанной автокефальной Церкви для единения общества и обезвреживания гибридной российской агрессии против души и ума украинцев.

Напомним, 5 января в Украине отметили вторую годовщину подписания Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины. Он патриаршей грамотой, которая официально утверждает канонический автокефальный статус Украинской Церкви как одной из 15 поместных православных церквей мира. Документ выдается один раз, является основой существования церкви и действует с момента его подписания.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "ЕС" Петр Порошенко напомнил о годовщине получения Украиной Томоса и поделился фото важнейших событий того времени.