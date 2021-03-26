Правительство своим бездействием провалило работу по противодействию COVID-19 и вакцинации, – Рудик

Провальная работа правительства на этой неделе привела к рекордному количеству больных коронавирусом, провалившейся вакцинации и жестким карантинным ограничениям, которые могут не пережить предприниматели.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик в пятницу, 26 марта, передает пресс-служба политсилы. В "Голосе" призвали правительство эффективно работать над преодолением и последствиями COVID-19 в Украине, а не перекладывать ответственность за решение на людей и местные власти, как это происходит сейчас.

"Заканчивается еще одна неделя бездействия правительства. С какими результатами? С рекордным количеством больных за сутки – более 18 тысяч человек, с вакциной, которая заканчивается, с 10 областями и Киевом в "красной зон " и с ограничениями, которые может не пережить малый и средний бизнес", – сказала нардеп.

По ее убеждению, причиной этого является провальная работа Кабинета министров и Министерства здравоохранения.

"Только сейчас правительство говорит, что готово дать по 8000 гривен поддержки для предпринимателей-упрощенцев. Эта помощь нужна была еще "на вчера", но бизнес до сих пор не знает, когда получит эти деньги", – подчеркнула Рудик.

Она подчеркнула, что правительство до сих пор не сообщило, как собирается останавливать распространение коронавируса и где брать вакцины.

"У нас через несколько дней заканчивается вакцина. А той, что привезут, хватит разве что на неделю. Что делает правительство? Успокаивает, что все хорошо. Но не все хорошо. Ковид не исчезнет через неделю, а 174 тысяч прививок (0,42% от всего населения) не спасут целую страну. Правительство ничего не делает для непрерывной и эффективной вакцинации, для обеспечения больниц кислородом и необходимыми медикаментами. Правительство лишь перекладывает ответственность с себя на местные власти, которые вынуждены самостоятельно поддерживать локальный бизнес и заботиться об обеспеченности больниц", – сказала лидер партии.

Она сообщила, что "Голос" уже зарегистрировал и разрабатывает законопроекты и изменения в госбюджет, которые поддержат бизнес на карантине – мораторием на проверки и налоговыми льготами.