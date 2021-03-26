Провалена робота уряду цього тижня призвела до рекордної кількості хворих на коронавірус, проваленої вакцинації та жорстких карантинних обмежень, які можуть не пережити підприємці.

Про це заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик у п'ятницю, 26 березня, передає пресслужба політсили. У "Голосі" закликали уряд ефективно працювати над подоланням і наслідками COVID-19 в Україні, а не перекладати відповідальність за рішення на людей і місцеву владу, як це відбувається зараз.

"Закінчується ще один тиждень бездіяльності уряду. З якими результатами? З рекордною кількістю хворих за добу – понад 18 тисяч осіб, з вакциною, яка закінчується, з 10 областями і Києвом у "червоній зоні" та з обмеженнями, які може не пережити малий і середній бізнес", – сказала нардепка.

На її переконання, причиною цього є провальна робота Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров’я.

"Лише зараз уряд каже, що готовий дати по 8 тисяч гривень підтримки для підприємців-спрощенців. Ця допомога потрібна була ще "на вчора", але бізнес досі не знає, коли отримає ці гроші", – наголосила Рудик.

Вона наголосила, що уряд досі не повідомив, як збирається зупиняти поширення коронавірусу та де брати вакцини.

"У нас за кілька днів закінчується вакцина. А тієї, що привезуть, вистачить хіба на тиждень. Що робить уряд? Заспокоює, що все гаразд. Але не все гаразд. Ковід не зникне за тиждень, а 174 тисячі щеплень (0,42% від усього населення) не врятують цілу країну. Уряд нічого не робить для безперервної і ефективної вакцинації, для забезпечення лікарень киснем та потрібними медикаментами. Уряд лише перекладає відповідальність з себе на місцеву владу, яка вимушена самотужки підтримувати локальний бізнес і дбати про забезпеченість лікарень", – сказала лідерка партії.

Вона повідомила, що "Голос" вже зареєстрував і розробляє законопроєкти та зміни до держбюджету, що підтримають бізнес на карантині – мораторієм на перевірки та податковими пільгами.