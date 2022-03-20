Правительство наградило железнодорожников, которые обеспечили эвакуацию и работу УЗ – Кубраков

Во время исполнения служебных обязанностей в результате враждебных действий россии за 25 суток войны в Украине погибли уже 40 сотрудников Укрзализныци, рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Украинские железнодорожники с первых дней полномасштабного вторжения россии стали в авангарде нашего сопротивления. Сотни, тысячи машинистов, путевиков, вагонщиков, проводников, инженеров, диспетчеров, начальников станций, вокзалов, участков ежедневно на собственном примере показывают, что такое настоящий героизм в определяющие для страны времена", - отметил министр после вручения государственных наград железнодорожникам.

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Награды от премьер-министра Дениса Шмыгаля, заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко и руководителя Укрзализныци Александра Камышина получили те, кто принимал непосредственное участие в эвакуации населения, обеспечении поставок гуманитарной помощи, восстановлении путей, путепроводов, сетей электропередач, а также в налаживании работы участков, вокзалов и станций.

Героями новой украинской истории, по выражению Кубракова, стали: Белокудря Владимир Валерьевич, Шматько Владимир Николаевич, Овчаренко Владимир Александрович, Мельник Юрий Ярославович, Хинцицкий Владимир Анатольевич, Чуйкин Александр Александрович, Мельников Александр Владимирович, Сорока Сергей Николаевич, Русс Максим Сергеевич, Поясков Владимир Викторович, Мисько Галина Яковлевна, Бережной Владислав Владимирович, Прокопенко Евгений Николаевич, Жук Алина Александровна, Французова Елена Антоновна, Стрельченко Юрий Иванович, Липецкий Дмитрий Леонидович, Могирь Виктор Андреевич, Полтавченко Юрий Анатольевич, Шиш Михаил Анатольевич.

Всего в марте, по данным министра инфраструктуры, железнодорожники эвакуировали более 2,77 млн ​​украинцев. Среднесуточное количество эвакуированных составляло 80-100 тысяч пассажиров.

Кроме того, Укрзализныця является важным звеном в логистической цепи по доставке гуманитарных грузов из-за границы и внутри страны. Усилиями УЗ доставлено уже 27,3 тысяч тонн гуманитарной помощи.

На нужды Укрзализныци, учитывая ее стратегическое значение для Украины, правительство приняло решение перенаправить 18 млрд из программ Мининфраструктуры.

"Я благодарю каждого работника Укрзализныци за вклад в нашу общую победу. Мы всегда будем помнить о 40 украинских железнодорожниках, которые уже погибли в результате преступных действий оккупанта. Вечная память героям", – отметил Кубраков.