Появился уточненный протокол довыборов в Раду: Вирастюк побеждает с минимальным разрывом
Окружная избирательная комиссия округа №87 на Прикарпатье (с центром в г. Надворная), где 28 марта состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду, составила уточненный протокол об итогах голосования.
Согласно ему, кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк набрал 15 536 голосов, а представитель "За будущее" Александр Шевченко – 15 114. Так, разрыв в пользу стронгмена с 749 уменьшился до 422. Об этом сообщила общественная сеть "Опора".
Отмечается, что 14 апреля ОИК провела заседание, на котором рассмотрела вопрос обработки протоколов на семи участках, по которым со 2 апреля начались судебные процессы.
Комиссия пришла к выводу о включении в протокол об итогах голосования с пометкой "Уточненный" (по результатам повторного подсчета голосов) относительно пяти участков: 260025 (Манява), 260515 (Парище), 261030 (Микуличин), 260028 (Монастырчаны), 261029 (Микуличин). В "Опоре" подчеркнули, что в некоторых из них ранее была обнаружена недостача избирательных бюллетеней за Шевченко.
"То есть по указанным участкам к уточненному протоколу войдут именно те цифры, которые установила ОИК и которые были отражены в протоколе заседания комиссии (не учтено количество "исчезнувших" бюллетеней). При таких условиях есть основания ожидать, что сторона кандидата Шевченко снова обжалует решение и действия ОВК", – говорится в сообщении.
В то же время по участку 261027 (Яремче) ОИК решила не учитывать избирательные бюллетени, ведь на контрольных листах в больших и переносном ящиках отсутствовали печати. Так, сведения о голосовании за каждого кандидата здесь не войдут в уточненный протокол ОИК. Прогнозируется, что и это решение будет обжаловано, ведь официальным наблюдателем также были составлены жалобы и заявления по этому поводу.
"На основании решений судов ОИК были учтены сведения первичного протокола по УИК 260012 (Горохолин лес), хотя ирония в том, что во время повторного подсчета голосов на указанном избирательном участке результат полностью совпал с первичным протоколом УИК", – добавили в "Опоре".
Как сообщал OBOZREVATEL:
кандидат в народные депутаты в округе №87 Александр Шевченко заявил, якобы Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования на довыборах в Раду. Со своей стороны в "Слуге народа" опровергли высказывания об отмене результатов выборов.
Большинство жителей населенных пунктов, входящих в одномандатный избирательный округ №87, не считают, что Василий Вирастюк победил на довыборах в Раду. И только 25% уверены, что таки победил.