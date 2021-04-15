Появился уточненный протокол довыборов в Раду: Вирастюк побеждает с минимальным разрывом

Окружная избирательная комиссия округа №87 на Прикарпатье (с центром в г. Надворная), где 28 марта состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду, составила уточненный протокол об итогах голосования.

Согласно ему, кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк набрал 15 536 голосов, а представитель "За будущее" Александр Шевченко – 15 114. Так, разрыв в пользу стронгмена с 749 уменьшился до 422. Об этом сообщила общественная сеть "Опора".

Отмечается, что 14 апреля ОИК провела заседание, на котором рассмотрела вопрос обработки протоколов на семи участках, по которым со 2 апреля начались судебные процессы.

Комиссия пришла к выводу о включении в протокол об итогах голосования с пометкой "Уточненный" (по результатам повторного подсчета голосов) относительно пяти участков: 260025 (Манява), 260515 (Парище), 261030 (Микуличин), 260028 (Монастырчаны), 261029 (Микуличин). В "Опоре" подчеркнули, что в некоторых из них ранее была обнаружена недостача избирательных бюллетеней за Шевченко.

ОИК уточнила итоги голосования на довыборах в Раду в округе №87

"То есть по указанным участкам к уточненному протоколу войдут именно те цифры, которые установила ОИК и которые были отражены в протоколе заседания комиссии (не учтено количество "исчезнувших" бюллетеней). При таких условиях есть основания ожидать, что сторона кандидата Шевченко снова обжалует решение и действия ОВК", – говорится в сообщении.

В то же время по участку 261027 (Яремче) ОИК решила не учитывать избирательные бюллетени, ведь на контрольных листах в больших и переносном ящиках отсутствовали печати. Так, сведения о голосовании за каждого кандидата здесь не войдут в уточненный протокол ОИК. Прогнозируется, что и это решение будет обжаловано, ведь официальным наблюдателем также были составлены жалобы и заявления по этому поводу.

"На основании решений судов ОИК были учтены сведения первичного протокола по УИК 260012 (Горохолин лес), хотя ирония в том, что во время повторного подсчета голосов на указанном избирательном участке результат полностью совпал с первичным протоколом УИК", – добавили в "Опоре".

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