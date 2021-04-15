З'явився уточнений протокол довиборів у Раду: Вірастюк перемагає з мінімальним розривом

Окружна виборча комісія округу №87 на Прикарпатті (з центром у м. Надвірна), де 28 березня відбулися проміжні вибори до Верховної Ради, склала уточнений протокол про підсумки голосування.

Згідно з ним, кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк набрав 15 536 голосів, а представник "За майбутнє" Олександр Шевченко – 15 114. Так, розрив на користь стронгмена із 749 голосів зменшився до 422. Про це повідомила громадська мережа "Опора".

Зазначається, що 14 квітня ОВК провела засідання, на якому розглянула питання опрацювання протоколів на семи дільницях, щодо яких із 2 квітня почалися судові процеси.

Комісія дійшла висновку про включення до протоколу про підсумки голосування з приміткою "Уточнений" (за результатом повторного підрахунку голосів) щодо п’яти дільниць: 260025 (Манява), 260515 (Парище), 261030 (Микуличин), 260028 (Монастирчани), 261029 (Микуличин). В "Опорі" підкреслили, що в деяких із них раніше було виявлено нестачу виборчих бюлетенів за Шевченка.

ОВК уточнила підсумки голосування на довиборах у Раду в окрузі №87

"Тобто за вказаними дільницями до уточненого протоколу увійдуть саме ті цифри, які встановила ОВК та які були відображені в протоколі засідання комісії (не буде враховано кількість "зниклих" бюлетенів). За таких умов є підстави очікувати, що сторона кандидата Шевченка знову оскаржить рішення та дії ОВК", – йдеться у повідомленні.

Водночас щодо дільниці 261027 (Яремче) ОВК вирішила не враховувати виборчі бюлетені, адже на контрольних листах у великих та переносній скриньках були відсутні печатки. Так, відомості щодо голосування за кожного кандидата тут не увійдуть до уточненого протоколу ОВК. Прогнозується, що й це рішення буде оскаржене, адже офіційним спостерігачем також було складено скарги й заяви щодо цього.

"На підставі рішень судів ОВК було враховано відомості первинного протоколу щодо ДВК 260012 (Горохолин ліс), хоча іронія в тому, що під час повторного підрахунку голосів на зазначеній виборчій дільниці результат повністю збігся з первинним протоколом ДВК", – додали в "Опорі".

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