Повышение ренты на украинский газ в интересах России, - Гончаренко

Увеличение ренты на добычу украинского газа приведет к снижению собственной добычи и вернет Украину в зависимость от России и "Газпрома".

Об этом заявил депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Такому проекту закона (о кратном повышении налога на добычу газа в Украине – прим.) в Кремле и Газпроме аплодируют стоя! Поднять в 4 раза налог на добычу украинского газа – это выгнать все иностранные компании из Украины и остановить любое бурение и поиск газа на нашей территории", – написал он.

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Гончаренко отмечает, что снижение собственной добычи газа неизбежно приведет к возврату в газовую зависимость от России.

"А там не за горами те же визиты в Москву с протянутой рукой. А все мы знаем, чем заканчиваются газовые договоренности с Россией – Харьковскими соглашениями, базами в Крыму и аннексией", – подчеркнул депутат.

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.