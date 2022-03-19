Потери России в войне против Украины составляют 14,4 тыс. человек, 466 танков и 115 вертолетов

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Россия с начала войны против Украины потеряла 14,4 тысяч военных, 466 танков, 1470 боевых бронированных машин, 95 самолетов и 115 вертолетов. Такие данные приводит Генштаб Вооруженных Сил Украины по состоянию на субботу, 19 марта.

Как отмечается в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook, список боевых потерь РФ также пополнили 213 артиллерийских систем, 72 реактивных систем залпового огня, 44 единицы средств ПВО и 914 единиц автомобильной техники.

Также оккупанты потеряли три корабля, 17 беспилотников, 11 единиц спецтехники и 60 цистерн с горючим.

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В Генштабе добавили, что приведенные данные уточняются. На данный момент подсчет осложнен высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что из-за значительных потерь в Украине Россия может ввести на своих территориях военное положение и начать открытую мобилизацию. Цель Кремля – продолжение затяжной и изнурительной войны.

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