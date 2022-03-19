Россия из-за больших потерь в Украине может ввести военное положение и объявить открытую мобилизацию – Генштаб

Военно-политическое руководство Российской Федерации может принять внесение изменений в действующее законодательство и начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной, изнурительной войны в Украине. Такая вероятность существует в связи с тем, что врагу причинен большой урон в личном составе.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что с целью оправдания таких действий может быть совершен ряд провокаций на территории РФ с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом второй чеченской кампании.

"Это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан", – отметили в Генштабе.

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Напомним: ранее депутат от "Слуги народа", член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что Российская Федерация, потерявшая множество солдат и офицеров в войне против Украины, начала проводить скрытую мобилизацию. В ряды путинской армии привлекают не только россиян, но и наемников из третьих стран.

Причем последние хорошо знают, что их ждет после отправки на украинскую территорию, и не соглашаются на те деньги, которые предлагает им страна-агрессор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в стране-агрессоре России планируют досрочно выпустить курсантов высших военных учебных заведений. Их якобы вынудят ехать в Украину на войну;

украинские военные показали еще одно доказательство того, что командование войск РФ использует мобилизованных мужчин "как пушечное мясо" в войне против Украины. Необученных и даже слепых новоиспеченных солдат посылают идти вперед и выявлять позиции украинцев.

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