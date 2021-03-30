В Раде устроили потасовку, нардепа обвинили в пьянстве. Фото и видео

В Верховной Раде Украины во вторник, 30 марта, произошла потасовка между народными депутатами, когда парламентарии обсуждали погром Офиса президента сторонниками Сергея Стерненко.

Кроме того, нардепа от "Слуги народа" Сергея Швеца обвинили в том, что он якобы нетрезвый. Позже политик дал комментарий, в котором отрицал это и даже обещал сдать кровь на анализ. Соответствующее видео обнародовал в Facebook фотограф Ян Доброносов. Также он показал снимки народного избранника в зале парламента (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Саму потасовку снял на камеру народный избранник от "Слуги народа" Евгений Шевченко. Кадры он показал в Telegram.

На видео видно, что с трибуны выступала сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, обсуждая постановление № 5295. Этим документом народные депутаты осудили события во время акции на Банковой 20 марта.

Депутаты тем временем скопились в проходе между рядами и начали потасовку. Спикер Рады Дмитрий Разумков приостановил выступление Геращенко.

Народные избранники столпились в проходе Громадське

Громадське

Громадське

Как пишет "Громадське", конфликт случился между представителями политических сил "Слуга народа" и "Европейская Солидарность".

Когда нардепы разошлись, Геращенко продолжила свое выступление, заявив, что Швец якобы был пьян.

"В первом ряду сидит нетрезвый человек – народный депутат Украины. Мы требуем по итогам сегодняшнего заседания от Нацполиции провести алкогольный тест народному депутату по фамилии "Ш"...", – сказала она.

Потасовка в Раде Скрин видео

Сам политик утверждает, что коллеги распространяют лживую информацию намеренно. Он связывает это со своей позицией.

Скриншот

Ян Доброносов; Буквы

Ян Доброносов; Буквы

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта нардеп от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар назвала президента России Владимира Путина "х**лом" с трибуны Верховной Рады Украины.