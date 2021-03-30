У Раді влаштували бійку, нардепа звинуватили в пияцтві. Фото та відео

У Верховній Раді України у вівторок, 30 березня, сталася бійка між народними депутатами, коли парламентарії обговорювали погром Офісу президента прихильниками Сергія Стерненка.

Крім того, нардепа від "Слуги народу" Сергія Швеця звинуватили в тому, що він нібито нетверезий. Пізніше політик дав коментар, в якому заперечував це й навіть обіцяв здати кров на аналіз. Відповідне відео оприлюднив у Facebook фотограф Ян Доброносов. Також він показав знімки народного обранця в залі парламенту (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Саму штовханину зняв на камеру народний обранець від "Слуги народу" Євген Шевченко. Кадри він показав у Telegram.

На відео видно, що з трибуни виступала співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, обговорюючи постанову № 5295. Цим документом народні депутати засудили події під час акції на Банковій 20 березня.

Депутати тим часом скупчилися в проході між рядами й почали потасовку. Спікер Ради Дмитро Разумков зупинив виступ Геращенко.

Народні обранці стовпилися в проході Громадське

Громадське

Громадське

Як пише "Громадське", конфлікт стався між представниками політичних сил "Слуга народу" і "Європейська солідарність".

Коли нардепи розійшлися, Геращенко продовжила свій виступ, заявивши, що Швець нібито був п'яний.

"У першому ряду сидить нетверезий чоловік – народний депутат України. Ми вимагаємо за підсумками сьогоднішнього засідання від Нацполіції провести алкогольний тест народному депутату на прізвище "Ш"..." – сказала вона.

Бійка в Раді Скрин відео

Сам політик стверджує, що колеги поширюють брехливу інформацію навмисно. Він пов'язує це зі своєю позицією.

Скриншот

Ян Доброносов; Букви

Ян Доброносов; Букви

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня нардепка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар назвала президента Росії Володимира Путіна "х**лом" із трибуни Верховної Ради України.