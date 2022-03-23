Пострадавшие от санкций российские олигархи хотят остановить Путина: готовы к радикальным мерам – разведка

Российские олигархи, которые страдают от западных санкций, хотят остановить лидера Кремля Владимира Путина. Отмечается, что они готовы даже к радикальным мерам.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. По их данным, в Москве прошла встреча российского олигарха Петра Авена и казахского миллиардера Александра Машкевича.

В ходе встречи Авен рассказал, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина. Санкции, наложенные на Россию и конкретных бизнесменов из-за войны войны в Украине, больно ударили по состоянию российских миллиардеров.

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Также говорилось, что представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути воздействия на диктатора или на его близкое окружение из силового блока. Но это усугубляется тем, что Путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь, олигархов, которых он считает "ненадежными".

При этом крупный российский бизнес уже готов к самым радикальным шагам по остановке Путина. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату его физического устранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-депутат Госдумы, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков рассказал о настроениях среди российских элит и о том, как Путин спасается от физической ликвидации. Оппозиционный российский политик также оценил шансы на смещение или убийство президента РФ в сегодняшней России.

Ранее стало известно, что российский журналист Михаил Зигар утверждает, что президент РФ Владимир Путин практически ни с кем не разговаривает. До этого к нему допускают только российского олигарха, личного друга Путина Юрия Ковальчука, к советам которого прислушивается диктатор.

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