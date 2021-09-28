'Поспешишь – людей насмешишь': Кира Рудык о нарушении процедуры голосования за 'антиолигархический' закон власти

Всего несколько часов было необходимо парламенту для того, чтобы рассмотреть все поправки к так называемому "антиолигархическому" проекту – это было важно сделать, чтобы не ломать регламент и не допускать произвола. Однако, такое рассмотрение было наступлением на парламентаризм и возможности оппозиции оппонировать.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык. По ее словам, теперь это ответственность президента и его команды и сейчас главное – не допустить распространения подобных нарушений на другие законопроекты, передает пресс-служба политсилы.

"Не зря говорят: "поспешишь – людей насмешишь". Это именно то, что произошло с законотворчеством монобольшинства. Было необходимо всего три часа для того, чтобы не делать скандала, заслушать тех, кто хотел указать свои правки, спокойно принять. Власть все равно уже имела необходимую поддержку этого законопроекта в зале. И сейчас основной вопрос – будет ли повторена эта антиконституционная процедура относительно других законопроектов. Ведь то, что произошло – наступление на парламентаризм, наступление на возможности оппозиции оппонировать не только этому законопроекту об олигархах, но и другим также более основательным законопроектам, которые еще будут в зале", – подчеркнула лидер "Голоса".

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Она назвала ужасным то, что на нарушение конституционных принципов работы парламента монобольшинство пошло ради, по сути, популистского закона. По словам Рудык, 5599 никоим образом не позволит бороться с олигархами.

Еще одним подтверждением этого был ответ министра финансов на вопрос "ожидаются лидополнительные доходы в государственный бюджет в следующем году от принятия этого закона?". Министр финансов ответил: "нет, мы ничего не ожидаем", напомнила нардеп.

По словам Рудык, согласно закону, суть борьбы с олигархами только в том, что СНБО будет определять, кто является олигархом, а кто – нет. Тогда кто-то будет идти договариваться, кто будет определен олигархом, а в дальнейшем мы будем пошагово видеть, что олигархи себе существуют так, как они существовали, считает парламентарий.

"Еще в июне, когда этот законопроект был зарегистрирован, мы как фракция "Голос" предложили альтернативу – четыре шага, которые действительно могут помочь бороться с олигархами. Они состоят из судебной реформы, изменений в работе Антимонопольного комитета, изменений в государственное корпоративное управление. Около 90 миллиардов гривен в год сейчас государство теряет за счет кормушек, которые существуют на государственных предприятиях и бороться с этим нужно для того, чтобы олигархи не имели возможностей пользоваться этими деньгами. И последнее – это изменения в налоговый кодекс, которые именно касаются дополнительных налогов для крупного бизнеса, связанного с олигархами, дополнительных экологических налогов, а не того, чем сейчас занимается власть – обложения дополнительными налогами малого и среднего бизнеса", – подчеркнула Кира Рудык.