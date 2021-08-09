Посол Великобритании о возможности Украины присоединиться к НАТО: вопрос уже решен

Вопрос о том, может ли Украина присоединиться к НАТО, уже решен в принципе. Но членство в Альянсе требует от нашего государства определенных институциональных реформ, и в этой сфере остается много работы.

Об этом сказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью BBC. Она ответила на вопрос, возможно ли членство Украины в НАТО решить немедленно, как того хочет президент Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Ясно, что государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к Альянсу. Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решен в принципе.

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Вопрос в том, что для этого нужно. И вот разговоры об этом с украинской стороной происходят регулярно, а сдвигов нет ", – сказала посол.

Симмонс отметила, что с вовлеченностью Украины и ее участием в операциях НАТО дела обстоят прекрасно, и в этом направлении очевиден прогресс.

Однако, относительно реформ, то здесь не наблюдается большого прогресса со стороны Киева. Особенно это касается судебной реформы и реформы в сфере обороны.

"Статус" Партнера расширенных возможностей "и План действий по членству четко говорят: есть сопутствующие реформы, в которых также должно быть прогресс. Это судебная реформа и реформа сектора безопасности", – подчеркнула Симмонс.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал США и европейских союзников определить наконец четкую дорожную карту вступления Украины в ЕС и НАТО. По его мнению, необходимо институциализация места нашего государства в западном мире.