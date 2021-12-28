Посол Украины в США рассказала, готов ли Белый дом пойти на компромисс с Кремлем по вопросу Украины

США никогда не говорили о компромиссах с Россией в вопросе Украины. Также не было никаких разговоров по поводу того, чтобы уменьшить объем поддержки нашей стране или количество военных учений вблизи РФ.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью изданию LB.ua. По ее словам, американская администрация неоднократно озвучивала очень четкие месседжи поддержки Украины.

"Первое: ничего об Украине не будет решаться без Украины. Второе: отношения Украины и НАТО – это исключительно дело нашего государства и стран-членов альянса. Третье: США готовы к диалогу, однако вопросы безопасности Европы не могут решаться без Европы", – напомнила Маркарова.

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Она подчеркнула, что Штаты пытаются найти дипломатическое решение проблемы.

"Однако мы ясно понимаем, кто в этой ситуации агрессор и чей суверенитет нужно защищать", – добавила посол.

На вопрос, не было ли компромиссом невведение дополнительных санкций в отношении государственного долга РФ, против российских физических и юридических лиц, "Северного потока – 2", принятое Конгрессом США во время переговоров американского лидера Джо Байдета с президентом России Владимиром Путиным, она пояснила, что администрация Байдена применила процедуру исключения из ранее наложенных санкций только на одну компанию – Nord Stream AG, зарегистрированную в Швейцарии, и ее руководителя. Ко всем остальным российским компаниям и судам, которые связаны с этим газопроводом, продолжают применяться штрафные меры.

Также Маркарова рассказала, что сдерживание открытой агрессии России против Украины и предотвращение разрешения полномасштабной войны Запад рассматривает в порядке трех шагов. Белый Дом в Вашингтоне при этом занимает четкую позицию поддержки и защиты украинского суверенитета.

По словам дипломатки, первый шаг – политические сигналы, направляемые США России, о неизменной поддержке целостности и независимости Украины. Второй – экономические последствия. Третий шаг – это развитие оборонной промышленности Украины. Таким образом американцы увеличат способность украинцев системно обороняться против агрессии.

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