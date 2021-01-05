Посол Нидерландов в Украине заявил о ее разительном отличии от России

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерланды в Украине Йеннес де Мол заявил, что между Украиной и Россией существует огромная разница. При этом выражается она всего лишь одним словом – "свобода".

Политик подчеркнул, что много лет проработал в РФ, поэтому его часто спрашивают об отличии между украинским государством и российским, проявившим агрессию к соседней стране. Об этом он рассказал в интервью изданию "Униан".

"Я всегда говорю, что разница огромная, и это одно слово – "свобода". Да, у вас легкий хаос, непонятно, что будет завтра. Ок. Но есть свобода, радость, желание перемен, инициатива. Берегите, защищайте, развивайте это", – отметил де Мол.

Посол признался, что во время локдауна занимался изучением украинского языка. И хотя интервью все еще дает на русском, по его словам, он вложил в учебу много сил, и теперь лучше понимает украинскую культуру, видит ее богатство.

На вопрос, что в Нидерландах знают об Украине, сперва посол назвал катастрофу малазийского Boeing 777 рейса МН-17 в небе над Донбассом в 2014 году. Возможно, добавил он, нидерландцы знают об украинских спортсменах: Блохин, Шевченко, Бубка.

"Помнят, что мы играем с вами в футбол 13 июня в Амстердаме. Но я хочу, чтобы люди знали и о группе Go-A, их песне "Соловей", и о новой песне, которая будет звучать на конкурсе "Евровидение". Хочу, чтобы люди знали о вашей культуре и традициях. Украине есть что рассказать миру. Я живу в Печерском районе, из моего окна виден огромный флаг у памятника Родине-Матери. Он радует меня, я думаю, что у вас блестящее будущее и оно желто-голубых цветов", – подытожил Йеннес де Мол.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральная служба разведки и безопасности Нидерландов разоблачила российскую шпионскую сеть. В результате правительство страны решило отослать двух сотрудников посольства РФ в Гааге.