Посол Нідерландів в Україні заявив про її разючу відмінність від Росії

Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні Йеннес де Мол заявив, що між Україною і Росією існує величезна різниця. Водночас виражається вона всього лише одним словом – "свобода".

Політик підкреслив, що багато років пропрацював у РФ, тому його часто запитують про відмінність між українською державою і російською, яка проявила агресію до сусідньої країни. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Уніан".

"Я завжди кажу, що різниця величезна, і це одне слово – "свобода". Так, у вас легкий хаос, незрозуміло, що буде завтра. Ок. Але є свобода, радість, бажання змін, ініціатива. Бережіть, захищайте, розвивайте це", – зазначив де Мол.

Посол зізнався, що під час локдауну займався вивченням української мови. І хоча інтерв'ю все ще дає російською, за його словами, він вклав у навчання багато сил, і тепер краще розуміє українську культуру, бачить її багатство.

На запитання, що в Нідерландах знають про Україну, спершу посол назвав катастрофу малайзійського Boeing 777 рейсу МН-17 у небі над Донбасом в 2014 році. Можливо, додав він, нідерландці знають про українських спортсменів: Блохін, Шевченко, Бубка.

"Пам'ятають, що ми граємо з вами у футбол 13 червня в Амстердамі. Але я хочу, щоб люди знали і про гурт Go-A, їхню пісню "Соловей", і про нову пісню, яка звучатиме на конкурсі "Євробачення". Хочу, щоб люди знали про вашу культуру й традиції. Україні є що розповісти світу. Я живу в Печерському районі, з мого вікна видно величезний прапор біля пам'ятника Батьківщині-Матері. Він радує мене, я думаю, що у вас блискуче майбутнє і воно жовто-блакитних кольорів", – підсумував Йеннес де Мол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральна служба розвідки і безпеки Нідерландів викрила російську шпигунську мережу. В результаті уряд країни вирішив відіслати двох співробітників посольства РФ у Гаазі.