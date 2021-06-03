Посол Мельник про Путина: он преследует цель уничтожить Украину

По отношению к Украине президент Российской Федерации Владимир Путин не имеет никаких других целей, кроме уничтожения демократического суверенного государства. Прозападное развитие и экономическое становление нашей страны для главы Кремля буквально "как бельмо на глазу".

Об этом в интервью немецкому журналу .loyal заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник. В электронной версии беседу с журналистами опубликовала пресс-служба дипломатического посольства Украины в Берлине.

Так, по словам дипломата, Путин прекрасно осознает, что армия Украины во многом уступает российской – и численно, и качественно. Однако он явно недооценил обороноспособность Украины в ее стремлении строить независимое и сильное государство.

"Поэтому он "поломал на этом зубы". Мотивы Путина состоят в том, чтобы уничтожить Украину, закрыть возможности для выбора собственного пути. Это и есть его безумная цель. А все потому, что моя независимая родина ставит под угрозу существование преступного коррупционного режима в самой РФ", – обозначил Мельник.

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При этом посол добавил, что перспектива Украины, наконец, отбиться от навязчивого влияния России состоит во вступлении страны в Североатлантический Альянс (НАТО) и Европейский Союз.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Мельник рассказал о предложении, "от которого невозможно отказаться" Джо Байдена для Владимира Путина на совместном саммите, который пройдет в Женеве. По мнению дипломата, это может существенно поменять ситуацию на Донбассе.