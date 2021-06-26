Посол Германии о перспективах вступления Украины в НАТО: нужен консенсус, все боятся войны

Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен заявила, что НАТО сотрудничает с Украиной буквально каждый день, но в рамках Альянса 30 государств работают на основе консенсуса и его нужно найти. По ее словам, сейчас все боятся быть с Россией в прямой войне.

Фельдгузен очень рада, что Украина получила в НАТО статус партнера с расширенными возможностями – таким образом наша страна приблизится к Альянсу. Об этом посол рассказала в интервью изданию "Зеркало недели".

Она сообщила, что есть политические окна возможностей и "когда-нибудь будет такое окно вступить в НАТО и для Украины". По ее мнению, нашей стране обязательно надо быть готовой в тот момент, и она должна использовать все возможности, которые есть сегодня, чтобы приблизиться к НАТО.

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"В НАТО сотрудничают 30 государств, и это консенсусная организация. Этот консенсус нужно найти. Я думаю, что Украина имеет очень влиятельных партнеров, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО. Но это произойдет не завтра, поскольку это будет политическое решение. У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО – пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", – сказала Фельдгузен.

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