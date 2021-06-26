Посол Германии не поверила в возможность войны РФ с Украиной без транзита газа

Чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен назвала спекуляцией возможность нападения России на Украину при отсутствии газового транзита. Также она заявила, что в Германии большинство очень осторожно относится к вопросу предоставления оружия Восточной Европе.

По словам посла, об угрозе национальной безопасности из-за строительства проекта "Северный поток-2" говорит не только правительство Украины, но и других стран, среди которых Польша и страны Балтии. Такое мнение Фельдгузен выразила в интервью изданию "Зеркало недели".

"Украина имеет достаточно влиятельных партнеров в ЕС. Они тесно сотрудничают, чтобы доказать свои опасения, которые я считаю реальными. Что можно сделать – это другой вопрос. Думать, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита – это спекуляция. Мы не знаем, произойдет это или нет", – подчеркнула посол.

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Она добавила, что для Германии исторически Восточная Европа – особая часть мира, где все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет.

"Эта идея будто в ДНК немцев. И очень мало моих соотечественников, которые, как я, видели войну здесь сейчас. 22 июня была символическая дата – 80-летие нападения Германии на Советский Союз. Для нас все это очень сложно. И надо найти и в Бундестаге, и в правительстве большинство, чтобы изменить мнение об оружии для этого региона. Это действительно сложно", – подытожила Фельдгузен.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анка Фельдгузен заявила, что Россия всегда расценивала газопровод "Северный поток-2" как политический проект, а не экономический. Она добавила, что Германия не вкладывала средств в этот трубопровод.