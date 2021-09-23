Послы G7 заявили, что обеспокоены процессом судебной реформы в Украине

Послы стран "Большой семерки" (G7) обнародовали заявление, в котором сообщили, что продолжают наблюдать за тем, как происходит судебная реформа в Украине. Они заявили, что процесс вызывает у них "беспокойство и разочарование".

Заявление распространила пресс-служба G7 в Украине в Twitter. Послы призвали обеспечить выдвижение экспертов в Этический совет Высшего совета правосудия (ВСП), а также обратили внимание на законопроект №4533 о совершенствовании процедуры деятельности Конституционного Суда Украины.

"Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет ВСП после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов", – сказано в сообщении.

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Предложенный график, как указано в заявлении, не отражает важности и неотложности этой реформы.

"Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический Совет ВСП", – говорится в заявлении.

Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, уверены в G7.

"Всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом для G7 как имеющая решающее значение для успеха всех реформ в Украине и требований народа. Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства", – говорится в сообщении пресс-службы.