После таких заявлений украинцы перестанут верить президенту: экс-соратник Зеленского раскритиковал пресс-марафон

Озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским заявления относительно угрозы государственного переворота в Украине, которые прозвучали на пресс-марафоне к экватору его каденции, содержат признаки манипуляции. Они могут иметь негативные последствия для главы государства и привести к тому, что украинцы перестанут ему доверять.

Такое мнение высказал экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 26 ноября. Трансляция ток-шоу велась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда президент сказал о возможном мятеже, он сослался на информацию от западных спецслужб. Но последний месяц я слышу от них о возможном нападении России. Но почему-то Зеленский об агрессии не говорил раньше. Начал говорить только на последней неделе. Но сейчас вспомнил почему-то мятеж", – сказал он.

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По словам политика, президентом Зеленским "очень просто манипулировать".

"Он еще в 2019 году болел тем, что Петр Порошенко будет совершать государственный переворот, позже думал, что Арсен Аваков будет совершать переворот. Сейчас уже якобы Ринат Ахметов будет совершать госпереворот. Помню, что в 2019 году проходил Всемирный еврейский конгресс, на который должен был приехать Зеленский. Через несколько часов он отказался от этого. Побоялся туда приезжать. Позвонил и сказал: там есть 40 чеченцев, и они меня могут убить. Я не могу себе представить, кто его мог на тот момент убедить в этом. Одно точно – манипуляция работает. Возникает вопрос, а кто сейчас им манипулирует?" – сказал он.

Как отметил Данилюк, пресс-марафон, который провел глава государства, является, по его убеждению, сплошной ложью. Он также сказал, что поведение президента по отношению к журналистам было агрессивным.

"В политике можно манипулировать иногда данными, возможно что-то скрывать. Это плохо, но это как-то можно как-то воспринимать. Но напрямую врать нельзя – после этого тебе верить не будут. Результат этой пресс-конференции: сейчас любой посыл от президента будет считаться неправдой. И он должен доказывать, что это является правдой", – сказал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство опрошенных украинцев считают, что украинский президент Владимир Зеленский решил сообщить об угрозе государственного переворота из- за страха перед акциями протеста. Его, по словам президента, якобы готовят на 1-2 декабря.