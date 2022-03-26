После провалов в Украине Россия признала, что не может вести наступление на всех направлениях – ВВС

Цели России в войне, которую она развязала против Украины, сместились. Теперь страна-агрессор намерена сосредоточить свои силы на Донбассе.

Об этом пишет ВВС. Издание приводит цитату высокопоставленного российского генерала Сергея Рудского, который заявил, что "первый этап военное операции в основном завершен".

Также, по словам Рудского, теперь российские силы сосредоточатся на "полном освобождении Донбасса".

Издание подчеркивает, что это может означать попытки продвижения за "линию соприкосновения", которая отделяет удерживаемую правительством Украины территорию от псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", поддерживаемых Россией.

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В то же время автор статьи обращает внимание на том, что темпы продвижения россиян в других областях заморожены. Свидетельством тому он называет данные о том, что российские силы начали рыть окопы и укрепляться для обороны.

Также приводятся слова западных официальных лиц, что оккупант терпит неудачу за неудачей в попытке захватить Киев: "Россия признает, что не может вести свои операции одновременно по нескольким направлениям".

Предполагается, что теперь российские войска будут пытаться продвигаться в незахваченные районы Донецкой и Луганской областей.

В то же время создать сухопутный коридор, который соединил бы Крым с Донбассом, по-прежнему мешают защитники Мариуполя, которые ведут ожесточенные бои за город.

Как сообщал OBOZREVATEL, только за 25 марта бойцы полка Национальной гвардии Украины "Азов" уничтожили более двух десятков оккупантов РФ. Также защитники Украины разбили пять вражеских грузовиков, две боевые десантные машины (БМД) и повредили одну БМД.

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