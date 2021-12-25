После 'подозрения' Порошенко: глава УГКЦ в рождественской речи предостерег от соблазна выборочного правосудия

Политически мотивированные судебные решения – это проявление зла, разделяющего Украину. Об этом в своем рождественском поздравлении написал глава УГКЦ Блаженнейший Святослав. Он призвал молиться за верховенство права и предостерег власть от соблазна вершить выборочное правосудие.

Об этом сообщает официальный информационный ресурс Украинской Греко-Католической Церкви.

"Вызовы и угрозы, которые сегодня стоят перед нашим Отечеством, требуют от нас – прежде всего! – соответствия Божьей правде, Его вечным и справедливым законам. Объединенные вокруг Истины и руководствующиеся в своих решениях и действиях преданностью справедливости, мы закладываем прочные основы нашей общественной жизни, не оставляя врагу никаких возможностей", – убежден Святослав.

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Глава УГКЦ призвал всех христиан молиться о мире в Украине.

"Приглашаю сегодня всей нашей вселенской семьей присоединиться к молитве за мир для всего мира и в частности для нашей страны, за поиск единства и понимания, за справедливость и беспристрастность наших судов, за верховенство права в Украинском государстве, за удержание от искушения выборочной справедливости и политически мотивированных судебных решений, за соблюдение основополагающих ценностей и принципов народовластия, за согласие и смиренную мудрость среди тех, кому Господь доверил вести наш народ через времена грозных испытаний, за общую ответственность друг за друга и за наш родной край", – написал Святослав.

В непростых условиях сегодняшнего дня перед лицом серьезных внешних и внутренних угроз украинцы должны объединиться, потому что только так смогут победить зло, убежден глава УГКЦ.

"Испокон веков зло безжалостно направляет свои потуги против человеческой солидарности, в которой нуждается добро, ослабляя тем самым отдельного человека и целый человеческий род. Оно не устает разделять, чтобы навязывать собственное иго. В окружении многочисленных опасностей, сегодня, как никогда, нам нужны слаженные усилия и преданное сотрудничество на благо родного народа, способность объединиться, чтобы отстоять наше право на процветание, а не углублять расколы и недоразумения", – написал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что адвокат Порошенко Илья Новиков назвал объявленное лидеру "ЕС" подозрение незаконным и не имеющим никаких правовых оснований.

При этом Великобритания поставила под сомнение честность и прозрачность расследования в отношении Петра Порошенко. Посольство США также обнародовало заявление о политических мотивах по делу против пятого президента.