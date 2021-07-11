Портников заметил опасный акцент в речах Путина об Украине

В высказываниях президента России Владимира Путина по поводу Украины появился новый акцент. Теперь для него не только русскоязычные, но и украиноязычные украинцы – это "русские".

Такое мнение, комментируя "Прямую линию" с Путиным, в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал журналист Виталий Портников. "Фактически была сказана простая вещь: украинцы могут разговаривать на украинском, а белорусы на белорусском, но от этого они не перестают быть русскими, и это важный новый контекст".

По мнению журналиста, к такому выводу можно прийти, исходя из цитаты Путина о мордовском народе. "Во всех этих разговорах я увидел очень важную вещь, новый акцент. Президент Путин сказал, что две части мордовского народа говорят на языках, которые дальше между собой, чем русский и украинский, но тем не менее остаются одним народом".

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"То есть Путин продолжает считать белорусов и украинцев частью русского народа и причем считает, что даже языковые различия не делают их другим народом", – подчеркнул Портников.

Он добавил, что речь идет о возврате не к советской, а к имперской российской риторике. "В советское время украинцы, белорусы и россияне были разными народами, и все это был советский народ. А во времена Российской империи подчеркивалось, что россияне – это "великороссы, малороссы и белорусы".

"Таким образом, территории Украины и Беларуси – это части территорий исторической России. И мы должны четко понимать, какова политическая цель президента Путина – возвращение этих территорий в состав исторической России. Этим он и будет заниматься", – предупредил журналист.

Полную версию интервью Виталия Портникова читайте здесь

Как писал OBOZREVATEL, в РФ приняли стратегию нацбезопасности, которая предусматривает укрепление связей с украинцами как "братским народом". Документ утвердил глава страны-агрессора Владимир Путин.