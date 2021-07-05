Портников: Путину не нужна встреча с Зеленским, ему нужна капитуляция Украины

Президент РФ Владимир Путин не хочет встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским, поскольку тот не намерен капитулировать перед ним. Россиянин будет и дальше ждать, пока появится такой глава украинского государства, который захочет сдаться.

Крымская платформа не вернет полуостров под контроль Украины. Глава страны-агрессора планирует вернуть Украину и Беларусь в состав исторической имперской России. Об этом и многом другом, комментируя "Прямую линию" с Путиным, в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал журналист Виталий Портников. Далее приводим его прямую речь.

Владимир Путин в этой встрече не заинтересован. Он, конечно, может играть в такую возможность в каких-то своих целях, не столько в украино-российских отношениях, сколько в отношениях с Западом. Но мы видим, что никакого большого желания встречаться с президентом Украины у него нет.

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Потому что президент Украины с точки зрения Владимира Путина должен капитулировать перед президентом России. И когда президент России видит, что такой капитуляции нет, – так было, кстати, и с Петром Порошенко, – он теряет интерес к таким саммитам и ждет нового украинского президента.

Я думаю, что Путину сейчас не очень нужна встреча в нормандском формате, потому что он видит, что западные страны готовы с ним контактировать и без этого формата. Была инициатива саммита ЕС-Россия на уровне федерального канцлера Германии и президента Франции, участников нормандского формата. Мы помним, что были консультации Макрона и Меркель с Путиным без Зеленского.

Для Владимира Путина крымский вопрос закрыт. Мы можем собирать любые саммиты, во время которых мы будем обсуждать вопрос возвращения Крыма. Но до того момента, пока Россия осуществляет над Крымом эффективный контроль с точки зрения безопасности, реальная эффективность таких саммитов, к сожалению, сводится к нулю. Кстати, Донбасса это касается в полной мере.

Возможно, когда-то, в каком историческом будущем созреют условия для восстановления территориальной целостности Украины. И тогда эти структуры, эти институты, эти встречи могут быть использованы для диалога с другой Россией. Однако когда это произойдет – через 10 лет, 20, 50 – ровно столько лет потребовалось для деоккупации Балтийских стран – я не знаю. Возможно, это вопрос, который будут решать новые поколения украинцев и россиян в обозримом будущем.

Как Путин будет отвечать на Крымскую платформу? Возможно, просто вспоминать к слову, как это он делает сейчас, а возможно, будет какая-то эскалация у берегов Черного моря. Об этом он тоже говорил во время своей "Прямой линии".

Это решать не нам, а российскому политическому руководству. Но оно прекрасно понимает, что никакие саммиты Крымской платформы не изменят реальность.

Цивилизованный мир и так не воспринимает оккупацию Крыма. Будет платформа или нет – он не будет ее (оккупацию. – Ред.) воспринимать. И цивилизованный мир и так никак не может изменить эту ситуацию, потому что никто не собирается воевать с РФ.

Готов ли Путин воевать? Я думаю, что ему не нужно. Он и так пока достигает всех целей, которые перед собой ставит. Дестабилизация украинской государственности с новым возможным политическим давлением на Украину и т.д. – это, в принципе, его цели. Мы видим, что он достраивает "Северный поток-2", это создает новые возможности давления на Украину. Мы видим, что осуществляются различные шаги по дестабилизации внутренней украинской ситуации, это Россия будет делать.

А воевать – для чего? Ради каких целей? Оккупированный Донбасс остается раздражителем для Украины.

Во всех этих разговорах я увидел очень важную вещь, новый акцент. Президент Путин сказал, что две части мордовского народа говорят на языках, которые дальше между собой, чем русский и украинский, но при этом остаются одним народом.

То есть фактически была сказана простая вещь: украинцы могут разговаривать на украинском, а белорусы на белорусском, но от этого они не перестают быть русскими. И это важный новый контекст. Путин продолжает считать белорусов и украинцев частью русского народа и при этом считает, что даже языковые различия не делают их другим народом.

Это так, как было в русские имперские времена. В советское время украинцы, белорусы и россияне были разными народами, и все это был советский народ. А во времена Российской империи подчеркивалось, что россияне – это "великороссы, малороссы и белорусы". То, что сегодня повторил Путин. И неважно, на каком языке они говорят. Главное, что это одна нация.

Таким образом, территории Украины и Беларуси – это части территорий исторической России. И мы должны четко понимать, какова политическая цель президента Путина – возвращение этих территорий в состав исторической России. Этим он и будет заниматься.