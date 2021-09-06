Портников: Украина в НАТО для Кремля – красная линия, они готовы применять силу

Последняя реакция Кремля на стремление Украины к сближению с НАТО, которое было озвучено на встрече президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, не нова. В РФ вступление Украины в Альянс называют красной линией и готовы применять силу, чтобы этого не случилось.

Перспектива членства Украины в НАТО растянутая на десятилетия и будет зависеть не только от смены власти в России, но и от способности использовать политические возможности, которые впоследствии могут появиться. Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал журналист, публицист Виталий Портников. Далее приводим его прямую речь.

Я не думаю, что Песков говорит что-то новое. Они постоянно заявляют, что вступление Украины в НАТО является красной линией для отношений России и Запада.

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Евроатлантическая интеграция Украины так или иначе будет натыкаться на серьезное противодействие России. Каким оно будет, мы не можем предсказать. Но мы знаем, что РФ в отношениях с Украиной готова применять силу.

Наши западные партнеры пытаются сдерживать Россию, но, как видите, это не мешает Кремлю прибегать к агрессивным шагам. Запад не будет воевать за Украину. Они могут поставлять нам оружие, помогать нам экономически и политически, но в случае войны России против Украины воевать будет Украина. Мы не член НАТО. На нас не распространяются обязательства Альянса.

Я считаю, что среди членов НАТО есть немало стран, которые уверены, что Украина и Грузия не могут стать членами Альянса до разрешения территориальных проблем, которые были созданы Россией. Таким образом, вопрос вступления Украины и Грузии в НАТО – это вопрос ближайших десятилетий. Важным есть и использования нашими странами политических возможностей, которые могут исторически появиться, как об этом сказала президент Эстонии госпожа Кальюлайд.

Но я не уверен, что такие возможности будут в ближайшие 5 лет. Хотя мы должны быть к этому готовы. В наших отношениях с Россией счет идет на десятилетия, мы не знаем, когда появится такая реальная возможность.

Я допускаю, что после того, как Путин перестанет быть президентом России, внешнеполитический курс РФ может быть скорректирован. Однако нужно, чтобы мы сами были готовы воспользоваться этой ситуацией.