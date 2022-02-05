Портников сказал, что останавливает Путина от масштабного вторжения в Украину

Коллективная солидарность, которую в ситуации угрозы масштабного вторжения России в Украину проявляют западные партнеры нашего государства, является мощным сдерживающим фактором агрессора. Фактически это единственный способ остановить его.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал публицист, журналист Виталий Портников . "Это такая коллективная солидарность. И это единственное, что может остановить Владимира Путина и его план" ( чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой публикации).

Говоря о последних заявлениях западных политиков в поддержку Украины, а также оказании военной помощи, он отметил, что реакцию Кремля на эти действия можно увидеть уже сегодня.

Видео дня

"Как видим, Россия начала действовать гораздо более осторожно, когда стало ясно, что эта солидарность существует. Они продолжают ее проявлять. Они поняли, что это действенный инструмент", – подчеркнул Портников.

По его мнению, вероятность вторжения России существует, но действия наших западных партнеров препятствуют тому, чтобы эта вероятность превратилась в неотвратимость.

В частности, речь идет об анонсированных "адских" санкциях против режима президента РФ Владимира Путина, готовности увеличить объемы военной помощи НАТО Украине, что непременно увеличит количество жертв страны-агрессора в случае масштабного нападения.

Портников добавил, что готовность европейских стран принимать у себя беженцев из Украины является не только знаком солидарности, но и "совершенно нормальным" жестом.

Полную версию интервью с Виталием Портниковым читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, 1 февраля в Украину прибыл шестой самолет с военной помощью от США. Всего за последние недели наша страна получила около 500 тонн оборонного груза из Соединенных Штатов.