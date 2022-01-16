Порошенко заявил, что сотни людей следят за ним за деньги: тратят миллионы

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что за ним ведут слежку сотни людей. По его словам, на это власть тратит миллионы гривен.

Об этом народный депутат заявил в воскресенье, 16 января, во время брифинга в Варшаве, передает УП. Порошенко сказал, что возмущен таким положением дел и призвал власть направить свою энергию на то, чтобы больше информации собирать о России и угрозе вторжения.

"Как только я за границей, у них нет информации, но как только я что-нибудь заказываю в Украине – разведка, служба внешней разведки, заранее агенты ездят… Миллионы гривен вы тратите, сотни людей на то, чтобы следить за Порошенко... Это точно глупость, и за это нужно будет отвечать", – сказал пятый президент.

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"Они прослушивают мои телефоны, они внешним сопровождением сопровождают мои автомобили, они смотрят, куда я улетел", – добавил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петру Порошенко согласовали подозрение в государственной измене, которое сам пятый президент назвал "юридическим мусором".

Он намерен вернуться в Украину из Польши в понедельник, 17 января. Его самолет приземлится в 9 утра. Однако СМИ утверждают, что в последнее время на Банковой якобы передумали задерживать его прямо в аэропорту.

Накануне возвращения Порошенко дал брифинг, на котором заявил – некоторые западные политики тоже считают, что события вокруг подозрения его в государственной измене "являются притеснением оппозиции" в Украине.