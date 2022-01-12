Порошенко встретился в Брюсселе с генсекретарем Европейской народной партии

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Брюссель провел встречу с Генеральным секретарем Европейской народной партии Антонио Лопес-Истурисом. Политики обсудили вопросы укрепления евроатлантической солидарности с Украиной из-за агрессии России.

Петр Порошенко отметил недопустимость возобновления концепции сфер влияния на европейском континенте и предоставление России права вето на свободный выбор европейских государств геополитических союзов и интеграционных образований.

Пятый президент Украины призвал к введению превентивных, а не реактивных санкций против российских властей за отказ от деэскалации и обострения рисков масштабного вторжения на территорию нашего государства. Речь идет в частности об отключении России от финансовой системы SWIFT, запрете на любые операции с российскими долговыми обязательствами, санкциях против приближенных к Путину лиц и членов их семей и остановке Северного потока-2.

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На встрече также обсудили и вопросы внутриполитического развития в Украине, в частности, в контексте растущей инструментализации властью правоохранительных органов и правосудия для борьбы с политическими оппонентами.