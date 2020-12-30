Порошенко возглавил список "самых влиятельных украинцев" по версии "Фокуса"

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев по версии читателей издания "Фокус".

Как сказано на сайте издания, голосование стартовало вечером 15 декабря и закончилось вечером 29 декабря. Отмечается, что за политика отдали 5262 голоса.

Действующий президент Владимир Зеленский оказался на 10 месте рейтинга. За него отдали 1034 голоса.

Как отмечает издание, в 2020 году было открыто около 20 уголовных дел, в которых фигурирует пятый президент, однако весомых обвинений лидеру "Европейской солидарности" правоохранители не предъявляют.

Отметим, по данным Центра Разумкова, на начало ноября рейтинг партии "Европейская солидарность" растет (21,2%), как и личный рейтинг Порошенко (21,1%). При этом, согласно опросу, по сравнению с декабрем 2019 года уровень электоральной поддержки Порошенко вырос за этот период с 8% до 13%, в том время, как рейтинг Зеленского существенно снизился (с 41% до 19% всех опрошенных).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследования Социологической группы "Рейтинг" показало, что успехами президента Зеленского в борьбе с пандемией коронавируса довольны лишь 35% опрошенных украинцев.