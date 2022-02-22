Порошенко во время встречи с послом ЕС призвал безотлагательно ввести жесткие санкции против РФ

Глеб Иванов
Политика
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Порошенко во время встречи с послом ЕС призвал безотлагательно ввести жесткие санкции против РФ
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Во вторник, 22 февраля, лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом. Порошенко с Маасикасом обсудили ситуацию безопасности в Украине и вокруг нее.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности". Отмечается, что на встрече речь шла о решении Российской Федерации относительно "признания" так называемых Л/ДНР.

Стороны решительно осудили это преступное решение Кремля. Было отмечено важность решительных и скоординированных действий и Украины, и стран Запада для противодействия дальнейшей агрессии России и привлечения страны-агрессора к ответственности.

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Петр Порошенко призвал Европейский Союз безотлагательно усилить санкционное давление против путинского режима. Посол ЕС подчеркнул необходимость обеспечения внутреннего политического единства в Украине в условиях угроз со стороны Кремля.

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