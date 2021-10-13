Порошенко: вместо того, чтобы спасать людей от энергетического кризиса, власти фабрикуют дела за события 2014 года
Украина стоит на пороге масштабного энергетического кризиса, однако власть больше интересует преследование "Европейской солидарности" за события драматического 2014 года. В то же время страна к началу отопительного сезона может остаться без электричества.
Об этом у Офиса Генпрокурора заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко, сообщила пресс-служба политсилы. Вместе с народными депутатами от "Европейской солидарности" и "Голоса" Порошенко требовал в ОГПУ встречи с Генпрокурором Венедиктовой.
"В стране царит энергетический кризис. В Украине, как сегодня сообщили СМИ, в 10 раз меньше энергетического угля на электрических станциях, чем должно быть. Минимальный объем, который сегодня должен был быть, составляет 2 миллиона 850 тыс тонн. Сегодня 660 тыс тонн. Это означает, что страна к началу отопительного сезона остается, возможно, без электричества", – подчеркнул Порошенко.
"Ситуация кардинально отличается от той, какой она была в 2014 году. В то же время, когда мальчики из "95 Квартала" танцевали на корпоративах перед сепаратистами в Горловке, Украина, добровольцы, волонтеры, бойцы Вооруженных сил защищали нашу землю. А Правительство и я как президент вынужден был спасать ситуацию в условиях, которые им и не снились", – говорит Порошенко.
"Пусть им кто-то расскажет, как делать операцию раненому воину, когда во всем городе нет света, под свечой. Пусть им расскажут, как украинские женщины рожали в лифтах при отсутствии света. Это были веерные отключения в условиях тотальной блокады Российской Федерации", – напомнил пятый президент.
"В ноябре 2014 года этот вопрос был вынесен на заседание СНБО, где были даны исчерпывающие поручения всем необходимым структурам, включая правительство, Минтопэнерго, чтобы обеспечить углем и взять его в любом месте. В частности, взять угля в украинских государственных шахтах, зарегистрированных в Украине на освобожденной территории или в Киеве. На которых работают украинские граждане, где выплачивается заработная плата шахтерам, для того, чтобы они не умерли с голоду или не взяли винтовку и не пошли за деньги России в наемники", – отметил лидер "Европейской солидарности".
Он также напомнил, что с ноября 2014 года были прекращены поставки электроэнергии из России.
"С ноября в 2015 года была прекращена покупка российского газа, и с тех пор никто не слышал, что Украина ворует газ. Сразу же после оккупации была отключена и закрыта вся банковская система на оккупированных территориях. Для того, чтобы не дать возможности делать хакерские атаки, манипулировать и воровать украинские деньги. Ни одного отделения, по крайней мере, таков был приказ СНБО, выполненный Нацбанком. И ни однин счет не был открыт. Хочу отметить, что за попытку фабриковать и фальсифицировать дела будет заплачена очень большая цена теми, кто это сейчас делает", – предостерегает пятый президент.
"Почему за последние 2,5 года на 3 млрд 100 млн долларов купили российского угля и разве это с вашей точки зрения не является финансированием страны-агрессора? Не является ли финансированием оккупированных территорий и терроризма, когда глава "Укрэксимбанка" выделяет 60 млн долларов предприятию, которое имеет отношение к угольной отрасли, которое работает на оккупированной территории? 60 млн долларов государственного банка", – возмутился Порошенко.
"Мы спасали страну в 2014-2019 годах. Выплата пенсий, которая и сейчас происходит для 600 тыс пенсионеров, проживающих на оккупированной территории – это тоже финансирования терроризма? Как и выплата зарплат людям, которые тогда работали на украинских государственных предприятиях, платили налоги, НДС, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и могли прокормить свою семью? Это совсем не то, что вы сейчас делаете, сотрудничая с Россией", – подчеркнул Порошенко.
"Об этом мы сейчас хотели поговорить с Генеральным прокурором", – подытожил пятый президент.