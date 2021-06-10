Порошенко в соцсетях призвал поддержать национальную сборную и приветствие "Слава Украине! Героям Слава!"

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал поддержать сборную Украины по футболу, а официальное приветствие украинской армии "Слава Украине! Героям Слава!" установить на аватарку.

Соответствующее сообщение он разместил в своем Facebook, отметив, что это всегда было лозунгом украинского народа и мы не имеем права его "сдать".

"Слава Украине! Героям Слава! Это наше. И это – официальное приветствие украинской армии. Мы свое и своих не сдаем. Это всегда было нашим лозунгом.

И не государству, которое ведет агрессивную войну против Украины, отменять нашу славу. Хотя Россия только мечтает "отменить" Украину...

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Давайте поддержим нашу сборную и нашу страну. Присоединяйтесь к нашей инициативе в соцсетях", – написал Петр Порошенко.

Напомним, УЕФА выдвинул Украине требование убрать из своей новой экипировки на Евро-2020 слоган "Героям слава!" Союз увидел в этой фразе политический и милитаристский подтекст, чем спровоцировал атаки на свои соцсети со стороны фанатов "желто-синих".