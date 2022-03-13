Порошенко в эфире MSNBC: обстрел Яворивского центра – это террористическая атака на границе с НАТО, союзникам пора открывать второй фронт

Ракетный обстрел Международного центра в Яворове на Львовщине – это акт терроризма на границе с НАТО. Об этом Петр Порошенко сказал в эфире американского телеканала MSNBC. Он призвал союзников открыть второй фронт противодействия российской агрессии.

"В это утро около 30 российских крылатых ракет были запущены с самолетов Черноморского флота России против Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине. Более 35 человек погибли и около 150 раненых. И эти 30 ракет были запущены в сторону нашей западной границы, по цели, которая находится всего лишь в 20 километрах от границы с НАТО", – подчеркнул Порошенко.

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"Это террористическая атака именно на границе с НАТО. Что же нам нужно именно сейчас? С первых дней нам нужны противотанковые системы обороны и противовоздушные системы защиты. Нам нужны военные истребители. И сегодня самое время для того, чтобы наконец открыть второй фронт противодействия России ", – уверен Порошенко.

"Прошу, изучите уроки Второй мировой войны. Второй фронт не означает присутствия НАТОвских солдат. Сейчас речь идет о предоставлении нам оборонного оружия. Это также предполагает поставку нам противовоздушных систем. Нам нужна финансовая помощь. А также гуманитарная помощь. Как нужны нам и новые санкции с тем, чтобы мотивировать Путина остановить его агрессию и убраться из нашей страны", – в очередной раз подчеркивает Порошенко.

"Нам также нужно отдельное специальное решение по ленд-лизу на основе предоставления нам всего необходимого – от продовольствия до амуниции. Ведь здесь мы воюем не только за украинскую землю. Мы воюем здесь и за наших партнеров, за НАТО, за свободу и демократию", – отмечает пятый Президент.

Порошенко также выразил соболезнования американскому народу в связи с убийством в Ирпене под Киевом журналиста – гражданина США.

"Хотел бы воспользоваться этим случаем и выразить благодарность всем иностранным журналистам, которые сейчас работают здесь в Украине и предоставляют миру правдивую информацию о российской агрессии против нашего государства. Позвольте выразить соболезнования американскому народу, поскольку буквально несколько часов назад, в Ирпене был убит американский журналист . Это бесспорно трагедия. Именно таким образом Путин и создает гуманитарную катастрофу", – подчеркивает Порошенко.