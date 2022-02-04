Порошенко требует прекратить атаку на Могилянку

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко потребовал прекратить атаку на Национальный университет "Киево-Могилянская академия". Он отметил, что Академия всегда шла в авангарде общественных изменений и ее патриотическая позиция мозолит действующей власти, живущей по принципу "какая разница".

"Европейская Солидарность" вместе с "Голосом" зарегистрировали постановление об уходе Сергея Шкарлета с должности министра образования. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Атака на Могилянку носит мировоззренческий и ценностный характер. Ее позиция мозолит властям, живущим на идеологическом принципе "какая разница". Могилянку атакуют люди, которым все равно, какой язык, какая церковь, и, судя по неадекватной реакции на рост российской угрозы, — даже безразлично, какая армия", – пишет Порошенко в Facebook.

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"Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - это уже бренд-легенда. В его основе не только свободный научный поиск, передовые стандарты образования и нулевая толерантность к коррупции. Академия всегда шла в авангарде общественных изменений. И на Оранжевом Майдане, и во время Революции Достоинства преподаватели и студенты Могилянки отстаивали европейский выбор Украины, и продолжают делать это на фронте. В нашей команде тоже немало профессиональных и высокоинтеллектуальных выпускников КМА с активной гражданской позицией", – констатирует пятый Президент.

"И точно не ставленнику Зеленского Шкарлета определять, состоялись ли выборы. Это полномочия ответственных структур Могилянки, а они свое слово сказали", – констатирует Петр Пооошенко.

"Сергей Цвет был успешным министром-реформатором. Я уверен, что будет чрезвычайно эффективным президентом для НаУКМА, что он доказал раньше, когда уже возглавлял академию", – напомнил Петр Порошенко.

"Руки прочь от Могилянки! А Шкарлет пусть "тихонько в лес уйдет". Для этого "Европейская Солидарность" с "Голосом" зарегистрировали постановление об его увольнении. Требуем поставить его на голосование. Мы с самого начала знали и предупреждали, что Шкарлет не достоин" того, чтобы быть министром образования", – подчеркнул лидер партии.