Порошенко: статья Путина об Украине – это Mein Kampf российского президента

Пропагандистская статья президента РФ Владимира Путина об Украине – это его своеобразный "Майн кампф" (Mein Kampf, книга Адольфа Гитлера, которая стала идеологической основой фашизма, – ред.) Путин готовит россиян к возможной агрессии против всей Украины.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время телемарафона. Политик отметил, несмотря на то, что Путин написал свой опус на украинском языке, подавляющее большинство украинцев его не читала. Это означает, что влияние России на внутреннюю политику Украины все более ослабевает.

В то же время Порошенко считает, что прочитать путинскую статью нужно для того, чтобы понять стратегические намерения агрессора.

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"Здесь я вам посоветую – обязательно прочитайте эту статью, потому что она не о внутренней политике Украины, а о внешней политике России. Я бы сравнил эту статью Путина, которая определяет возможную стратегию действий Российской империи, его величества Путина на ближайшие десятилетия, а не годы, с "Майн Кампф", – сказал пятый Президент.

Порошенко убежден, что эта статья является прежде всего обращением к россиянам – Путин готовит их к возможной полномасштабной агрессии против всей Украины. "Это красной нитью проходит через всю статью" – отметил политик

Пятый президент сравнил сегодняшний трактат Путина с выступлением хозяина Кремля в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Лидер России тогда также говорил об изменении внешней политики. После этого началась агрессия России против Грузии.

Учитывая это Порошенко раскритиковал слова Зеленского о том, что у Путина хватило времени на написание статьи, но не хватило на встречу с ним.

"В отличие от Украины, которая остановила его на границе и освободила 2/3 оккупированного Донбасса, Путин пришел в Тбилиси. Путинские самолеты бомбили Поти. Он захватил и закрепил Абхазию и Осетию. И мне кажется, со стороны Зеленского было очень легкомысленно после этой статьи комментировать: "времени на встречи со мной не нашлись, а времени на написание статьи нашлось". Друзья, эта статья означает – Украина в опасности", – констатирует Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что из-за странного поведения Зеленского Украина потеряла мощную поддержку Запада. Политик раскритиковал желание действующего президента встретиться с Путиным без участия международных партнеров.

"Наши партнеры говорят – мы с Украиной бок о бок будем защищать. Зеленский говорит – не надо, я сам поеду. Сам встречусь. Хотя в Женеве, ни в Иерусалиме, хотя в Стамбуле. Где бы. Посмотрите – какой ужасный так называемый миротворческий спам. То они продуцируют Женевский формат, то Вашингтонский формат, то Будапештский формат, то встречи. Это перестали воспринимать всерьез. Ужасно, когда в результате таких некомпетентных действий саму Украину могут начать воспринимать несерьезно ", – предостерег лидер" ЕС ".

Сейчас главная задача – восстановить международную солидарность в поддержке целостности Украины, подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная статья Путина об Украине стала обязательной для изучения российскими военными.