Порошенко сделал сенсационное заявление по делу "вагнеровцев"
Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года санкционировал проведение операции спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".
Об этом Порошенко заявил в интервью "5 каналу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", – заявил он.
Лидер "ЕС" заверил, что не позволит виновным в срыве операции избежать ответственности.
"Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления – государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, которые стремились выманить в Украину и судить тех, кто причастен к крушению самолета MH17, а не судить невинного Назарова за сбитый Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту", – отметил Порошенко.
Пятый президент добавил, что будут судить и высшее должностное руководство России.
"Мы должны посадить на скамью подсудимых тех, кто причастен не только к убийствам украинцев непосредственно на поле боя во время оккупации (части Донецкой и Луганской областей. – Ред.), но и тех, кто был привлечен к выдаче преступных приказов", – заявил политик.
По его словам, спецоперация по задержанию "вагнеровцев", к сожалению, была сорвана конкретными лицами.
"Я очень настойчиво советую создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также немедленно отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено", – подытожил Петр Порошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL :
первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен председатель Офиса президента Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.
Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, который может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.
В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации с наемниками ЧВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.
Позднее Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Ермака в государственной измене и шпионаже.
СБУ подтвердила причастность к спецоперации по "вагнеровцам" в суде.